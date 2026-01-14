أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الباردة التي تضرب البلاد حتى اليوم الأربعاء، حيث تشهد أغلب أنحاء الجمهورية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها لطقس اليوم، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يصبح مائلا للبرودة نهارا على معظم المناطق، بينما يميل للاعتدال على جنوب الصعيد، قبل أن تعاود الأجواء شدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية، نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الصغرى، ما قد يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وأشارت إلى احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حركة الملاحة البحرية، اوضحت أن ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، بينما يشهد البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا ملحوظًا، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وسرعة رياح تتراوح بين 50 و60 كم/س.

درجات الحرارة: العظمى - الصغرى

• القاهرة: 18 11

• الإسكندرية: 18 11

• مرسى مطروح: 17 10

• بني سويف: 17 09

• الفيوم: 18 09

• سوهاج: 19 08

• قنا: 20 09

• الأقصر: 21 10

• أسوان: 21 10

• شرم الشيخ: 21 13

• الغردقة: 20 11

• سانت كاترين: 11 00