أرمينيا تمدد حق تطوير ممر عبور إقليمي عبر أراضيها للولايات المتحدة لمدة 49 عاما

تعتزم أرمينيا تمديد حق تطوير ممر عبور إقليمي عبر أراضيها للولايات المتحدة لمدة 49 عاما، في إطار عملية توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء أعوام من الصراع مع دولة أذربيجان المجاورة.

وبحسب ما ورد في بيان مشترك صدر في أرمينيا، اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ستقدم يريفان إلى الولايات المتحدة 74% من أسهم شركة "تريب" للتطوير، المسئولة عن تنفيذ المشروع، من أجل تطوير ما يسمى بـ"طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" الذي يهدف إلى الربط بين أذربيجان وجيبها ناخيتشيفان، عبر أراضي أرمينيا.

وسيتم منح الشركة حقوقا حصرية لتطوير الممر، مع إمكانية تمديد الاتفاق لـ50 عاما إضافية، بموجب إطار عمل يرفع حصة أرمينيا في رأس المال إلى 49%.

وسوف تحتفظ أرمينيا بسيادتها الكاملة على حدودها وجماركها وضرائبها وأمنها.