إيران تدين فرض ترامب رسوما جمركية على شركائها التجاريين

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لقرار الولايات المتحدة في رفع الرسوم الجمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، نشره حساب الوزارة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الاثنين أن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا القرار "نهائي وحاسم".

وأكد بقائي أن الشعب الإيراني يواجه منذ فترة طويلة "ضغوطا اقتصادية قاسية" من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، ما يعد مؤشرا على عدائها الدائم تجاه إيران.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية على طهران غير قانونية، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

كما حذر من أن قرار واشنطن رفع الرسوم الجمركية سيؤثر سلبا على التجارة الدولية، داعيا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في حماية القانون الدولي.

ويأتي القرار الأمريكي في سياق ضغوط الولايات المتحدة على إيران، عقب المظاهرات التي اندلعت مؤخرا احتجاجا على التراجع الحاد بقيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، ثم انتشرت في ولايات البلاد.