هيثم فاروق: حسام حسن يستحق الإشادة رغم الخروج

علق هيثم فاروق، لاعب منتخب مصر السابق، على خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ونجح منتخب السنغال في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، سجله النجم ساديو ماني.

وقال هيثم فاروق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي إن سبورت"، إن ما قدمه منتخب مصر خلال مشواره في البطولة يُعد أمرًا مميزًا للغاية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يُحسب للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في ظل التوقعات السلبية التي سبقت انطلاق المنافسات.

وأضاف: "الجميع كان يتوقع خروج منتخب مصر مبكرًا من البطولة، لكن المنتخب خالف كل التوقعات، ولذلك يجب توجيه الشكر للكابتن حسام حسن ولاعبي المنتخب على ما قدموه".

وتطرق فاروق إلى أداء الفراعنة في مواجهة السنغال، موضحًا أن حسام حسن اعتمد على نفس أسلوب اللعب الذي استخدمه أمام كوت ديفوار، إلا أن الأداء جاء مختلفًا تمامًا، حيث بادر المنتخب بالهجوم وسجل في المباراة السابقة، بينما لم يظهر بالمستوى نفسه أمام السنغال.

واختتم هيثم فاروق تصريحاته مؤكدًا أن المنتخب يستحق الإشادة رغم الخسارة، موجهًا الشكر للجهاز الفني واللاعبين على الأداء العام طوال البطولة.