توقعات بأن توافق المملكة المتحدة على إقامة سفارة صينية ضخمة في لندن رغم الاعتراضات

من المتوقع أن تقر الحكومة البريطانية بناء سفارة صينية "ضخمة" بالقرب من حي المال في لندن بعد سنوات من الجدل والخلافات السياسية بشأن المخاطر الأمنية المحتملة التي تشكلها للمملكة المتحدة.

وحث النواب من مختلف أنحاء الطيف السياسي مسؤولي التخطيط على رفض الطلب الصيني لإقامة سفارة جديدة.

ويخشى المنتقدون من أن المبنى الجديد المقترح على موقع ضخم بالقرب من حي المال في لندن وكابلات البيانات الضرورية، سوف يستخدم كقاعدة للتجسس. ويقول آخرون إن السفارة المفاجئة – المقرر أن تكون الأكبر في أوروبا- سوف تشكل تهديدا كبيرا متمثلا في مراقبة المعارضين الصينيين في المنفى وترويعهم.

وكان من المقرر في البداية أن يصدر القرار في أكتوبر 2025 ولكنه تأجل كثيرا بعدما أدت العديد من المزاعم بالتجسس والتدخل السياسي الصيني إلى زيادة الضغط على الحكومة البريطانية.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قرار الموافقة على السفارة سوف يحل الأسبوع المقبل قبل رحلة رئيس الوزراء كير ستارمر المتوقع إلى الصين. وسوف تكون الزيارة التي تحظى بمتابعة عن كثب الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء بريطانيا منذ 2018.

ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن السفارة بحلول 20 يناير وهو الموعد النهائي المحدد من جانب الحكومة.