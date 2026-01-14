اليونيسيف تحتاج إلى 950 مليون دولار لدعم 12 مليون شخص في أفغانستان

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنها تحتاج إلى 950 مليون دولار لدعم 12 مليون شخص في أفغانستان، من بينهم 6.5 مليون طفل، وسط تدهور الظروف الإنسانية.

وحذرت اليونيسيف، من أن التمويل مهم للبقاء والتنمية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت المنظمة، أن الأفغان يواجهون أزمات متداخلة، بما في ذلك كوارث طبيعية واقتصاد هش والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية وتفاقم صدمات المناخ التي لا تزال ترهق الأسر بمختلف أنحاء البلاد.

وتشير تقديرات اليونيسيف، إلى أنه في عام 2026، سيحتاج حوالي 22 مليون شخص، من بينهم 11.6 مليون طفل مساعدات إنسانية بمختلف أنحاء أفغانستان، مما يلقي الضوء على حجم الوضع الطارئ المستمر.

وحذرت المنظمة، أيضا من أزمة حماية متزايدة، قائلة إن النساء الحوامل والأطفال والشباب والفئات المهمشة يواجهون مخاطر متزايدة وسط الفقر والنزوح وضعف الخدمات الاجتماعية.