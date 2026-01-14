بوينج تسلم 160 طائرة خلال الربع الأخير من 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج مساء أمس الثلاثاء تسليم 160 طائرة مدنية خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد تسليم 600 طائرة.

وسلم قطاع الطائرات المدنية في الشركة الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي 117 طائرة طراز بوينج 737 و10 طائرات طراز 767 و6 طائرات طراز 777 و27 طائرة طراز 787 دريملاينر.

وفي قطاع الصناعات العسكرية والأمنية والفضائية سلمت الشركة 5 مروحيات جديدة من طراز أيه.إتش-64 أباتشي و14 طائرة أباتشي أعيد تجديدها خلال الربع الأخير. كما سلمت مروحيتين جديدتين طراز سي.إتش-47 شينوك وطائرتين تم تجديدهما من نفس الطراز.

وشملت تسليمات قطاع الصناعات العسكرية خلال الربع الأخير من العام الماضي طائرتين مقاتلتين طراز إف-15 وطائرتين طراز إف/أيه-18 و5 طائرات إعادة تزود بالوقود في الجو طراز كيه.سي-46 و3 طائرات مروحية طراز إم.إتش-139 وطائرتي دورية بحرية طراز بي-8.

وقالت الشركة إن تسليمات برامج الدفاع والفضاء والأمن بالشركة بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 37 طائرة وخلال العام ككل 131 طائرة.