الاتحاد الأوروبي يحرم مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وأكد الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في مسابقات الاتحاد في الموسمين المقبلين (2020/2021 و 2021/2022 ).

وأشار اليويفا في بيانه إلى أن مانشستر سيتي لن يتمكن من المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسمين المقبلين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

وجاءت العقوبة بسبب مخالفة النادي لشروط اللعب النظيف المالي بالتلاعب بالسجلات بين 2012 و2016 .

ويعد هذا القرار نهائي من الإتحاد الأوروبي، لكن يحق للسيتي تقديم طلب استتئناف عن طريق المحكمة الرياضية الدولية "كاس".