جامعة سوهاج تحتفل بختام فعاليات أسبوع الجامعات الأول وطنطا تحصل على الدرع العام

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، الذي نظمته الجامعة فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، الدكتور إبراهيم البرعي القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الأسبوع، الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام للأسبوع، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي بداية كلمته أعرب الدكتور أحمد عزيز عن مدي سعادته بتنظيم الجامعة لهذا العرس الفريد والأول من نوعه الذي نجح في استضافة مايقرب من ٥٠٠ مشارك من أعضاء هيئة التدريس و العاملين والطلاب من ١٢ جامعة مصرية تحت شعار الرياضة تجمعنا"، موجهاً خالص الشكر والتقدير إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وكافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لدورهم الكبير والواضح في توفير كافة سبل الراحة والأمان للوفود المشاركة، مقدماً شكر مماثل لكافة اللجان المنظمة للفعاليات، والتى ساهمت فى نجاح هذا الأسبوع وإخراجه بالمظهر اللائق بمكانة وتاريخ الجامعة.

وأكد عزيز أن فعاليات الأسبوع أحدثت صدى هائل على مستوى الجمهورية، كما نجحت في تحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز قيمة الانتماء للوطن، ونقل صورة مختلفة وصحيحة عن تاريخ المحافظة وتعريف الوفود بأهم الأماكن المميزة بداخلها والمزارات السياحية التي تشتهر بها، وكذلك خلق روح الألفة والاندماج بين المتسابقين من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر بين الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين بمختلف الجامعات، وأختتم عزيز كلمته بشكر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومديرية أمن سوهاج والمخابرات العامة وإتحاد الجامعات المصرية فى توفير كافة التسهيلات والإمكانيات وتذليل جميع العقبات لإنجاح فعاليات هذا الأسبوع.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم البرعى أن نجاح الأسبوع جاء بدعم وتكاتف جميع الوفود المشاركة من الجامعات المصرية، مضيفاً أن الأسبوع شهد العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، والتي هدفت إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالى بمصر وتبادل الخبرات والثقافات، وتشجيع التنافس الشريف بين المشاركين، مقدماً خالص التهاني للفائزين بالمراكز الأولى بجميع الأنشطة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

كما ألقى الطالب عبد الوهاب على محمود رئيس اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة من الجامعات المصرية المشاركة فى الأسبوع، متمنياً استضافة ملتقيات وأحدث قيمة أخرى في القريب العاجل، مقل ملتقى الاتحادات الطلابية واسبوع شباب الجامعات.

جدير بالذكر أن الاحتفالية أحياها فرقة الشموع الموسيقية بباقة من أغانى الزمن الجميل بحضور الفنان سعيد عثمان والفنانة حبيبة والمايسترو مدحت حميدة والموسيقار فاروق سلامة.



واختتم الحفل بتكريم رؤساء جامعات الوفود المشاركة بدروع المشاركة، وفى لافتة معبرة كرم رئيس جامعة الوادى الجديد الدكتور أحمد عزيز علي جهده الكبير فى إخراج ونجاح الأسبوع.