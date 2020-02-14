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جريتا تونبرج تشارك في مظاهرة من أجل المناخ بهامبورج الجمعة المقبلة

الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
الناشطة المعنية بالمناخ السويدية جريتا تونبرج
هامبورج - د ب أ
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 10:34 ص


تشارك الناشطة السويدية جريتا تونبرج في مظاهرة لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ في مدينة هامبورج الألمانية يوم الجمعة المقبلة.

وقال المشارك في تنظيم المظاهرة، أرناود بومان، اليوم الجمعة: "مشاركة جريتا تبين أن حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل مثل أزمة المناخ لا تتوقف عند حدود الدول، وأن هامبورج ستكون في بؤرة الاهتمام الأوروبي في ذلك اليوم".

وتأتي المظاهرة قبل يومين من إجراء انتخابات على منصب عمدة هامبورج.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون الزيارة الثانية التي تقوم بها تونبرج لألمانيا، حيث كانت أول زيارة لها قبل عام تقريبا - في أول مارس عام 2019- خلال إضراب من أجل المناخ في هامبورج. ومن المتوقع أن يشارك في المظاهرة الجديدة نحو 30 ألف متظاهر.

وبحسب البيانات، ستلقي تونبرج خطابا خلال المظاهرة.


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