ميركل تعد بتقديم مساعدات للسودان

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقتها على تقديم مساعدات للسودان لدعمه على طريق التحول الديمقراطى وإعادة بناء اقتصاده.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الجمعة قالت ميركل: "نحن نتعاطف حقيقة مع المصير الذي يعانيه بلدكم".

وأضافت ميركل أن السودان يواجه تحديات هائلة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية، مؤكدة على أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر "مهمة شاقة".

وقالت ميركل "إنهم يحتاجون إلى شركاء، وألمانيا ترغب في أن تكون شريكا لهم، فالسودان في وضع اقتصادي صعب للغاية"، بينما يتوقع الشعب نجاحات سريعة ولم يعد يصبر على هذه الأحوال.

وذكرت ميركل: "ولهذا نود أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل أن يستفاد من هذه النافذة التاريخية، وسوف ندعم السودان برفقة شركائنا بكل ما نستطيع."

ويزور رئيس ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير السودان نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، شكر حمدوك دعم ألمانيا لبلاده قائلا: "ألمانيا وقفت دائما بثبات إلى جانبنا".