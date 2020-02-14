القوى العاملة: تعيين 1250 شابا منهم 20 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمس، تعيين 1250 شابا من بينهم 20 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالقطاع الخاص، من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا، وذلك من بين 2026 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 40 من متحدى الإعاقة.

وقال سعفان في تصريحات له أمس الجمعة، إنه تم كذلك تحرير 5 عقود تدرج مهني، بالإضافة إلي تدريب 45 متدربا بالوحدات المتنقلة، حيث تم تنفيذ 3 دورات بها علي مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وأشار إلى أنه تلقى تقريرًا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا وليد عبد الرحمن، أشار فيه إلى أن المديرية أجرت تفتيش دوري نهاري وليلي علي 1070 منشأة خلال يناير 2020، فضلا عن التفتيش على 30 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة، بالإضافة إلى 328 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، موضحا أنه تم خلال الحملات تحرير 184 محضرا.

ونوه عبدالرحمن، بأنه تم المرور علي 436 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 19 منشأة يعمل بها 50 عاملا، و417 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا، وتم تحرير 143 محضرا للسلامة، لافتا أن المديرية بحثت كذلك نحو 12 شكوي، حيث تم إحالة 8 شكاوى منها للقضاء وحل شكوي وديا، ومازال هناك 3 شكاوي تحت الدراسة والبحث.