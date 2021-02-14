 الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في مأرب - بوابة الشروق
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الجيش اليمني: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في مأرب

د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:06 م

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي ، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي، في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد الجيش في بيان بأن أفراده أسقطوا طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

ولفت إلى أن إسقاط الطائرة تم أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش، دون ذكر المزيد من المعلومات.

وتشهد محافظة مأرب منذ قرابة أسبوع تصعيدا عسكريا كبيرا أدى إلى مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين القوات الحكومية والحوثيين.

ويحاول الحوثيون التقدم في هذه المحافظة النفطية من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية

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