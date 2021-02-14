روما تفرض على القادمين من النمسا فحوصا متعددة إضافة للحجر الصحي

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أصدرت السلطات في العاصمة الإيطالية روما العديد من الفحوص الطبية والحجر الصحي على المسافرين القادمين من النمسا في إطار مكافحتها للسلالات المتحورة من فيروس كورونا.

أعلن ذلك وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم السبت في روما.

وكتب الوزير على صفحته بموقع "فيسبوك" إن إيطاليا تريد حماية نفسها من السلالات المتحورة من الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا والتي انتشرت في النمسا مؤخرا.

وأفاد الوزير أن القواعد المشددة ستطبق بدءا من غد الأحد .

وينص مرسوم الوزير على أنه يجب على الأشخاص الذين كانوا في النمسا لأكثر من اثنتي عشرة ساعة – بما في ذلك أولئك الذين يمرون عبر أراضيها – تقديم إثبات مختبري عن سلبية الإصابة بفيروس كورونا عند دخولهم الحدود، بحيث لا يكون مر على إجراء الاختبار 48 ساعة.

وبمجرد الوصول إلى الأراضي الإيطالية يعتبر إثبات الفحص السلبي النتيجة والحجر الصحي لمدة أسبوعين إلزاميا.

وفي نهاية المرحلة يجب تقديم ما يثبت إجراء فحص جديد بنتيجة سلبية عن فيروس كورونا.

تعتبر بعض سلالات الفيروس معدية بشكل كبير.

قالت دراسة علمية إنه قد تم العثور مرارا على سلالات متحورة في إيطاليا أيضا ، خاصة السلالات البريطانية.