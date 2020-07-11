قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي أدت إلى مأساة إنسانية وتهدد جيران اليمن، منوهًا إلى أن السعودية لم تتعرض لنفس كم الأسلحة النوعية التي أطلقتها المليشيا، على مدار تاريخها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الرابعة»، المذاعة عبر فضائية «العربية»، مساء الأحد، أن التحالف تعامل مع أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا، و515 طائرة بدون طيار، فضلًا عن تدمير 62 قاربًا سريعًا ومفخخًا، وتدمير 204 ألغام بحرية.

ونوه إلى أن التهديدات الحوثية تحاول استهداف المدنيين والمقيمين في تصعيد متعمد من مليشيا تلك الجماعة، قائلًا إن اعتداءاتها المحرمة بالقانون الدولي على مطار أبها؛ نتيجة لغياب الفهم السياسي والقانوني في تبني العمليات.

وأوضح متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن أن «مليشيات الحوثي تفقد الإرادة ومسلوبة القرار»، لافتًا إلى أن «الجنرالات الإيرانيين يخططون للعمليات والمليشيا تنفذها».

وذكر أن «هناك إشارات إيجابية من المجتمع الدولي من أجل إنهاء الأزمة اليمنية»، مشيرًا إلى أن «السعودية والتحالف أكدا موقفهم منذ بداية العملية العسكرية بأن الحل السياسي الأمثل للأزمة».

ولفت إلى أن «تعنت الحوثيين والدعم الإيراني بمنح الأسلحة المتقدمة أطال أمد الحرب وفاقم من مأساة الشعب اليمني»، مشددًا على أن مليشيا الحوثي تنفذ الأجندة الإيرانية والحرس الثوري.

وأشار إلى أن محاولة استهداف المدنيين من مليشيا الحوثي تستهدف إعطاء زخم للعمليات العسكرية، متابعًا أن استهداف المطارات السعودية جزء من اللعبة السياسية للنظام الإيراني.