الأطباء: وفد من النقابة يحضر جلسة قضية التصالح على العيادات فى بورسعيد غدا

يتوجه نقيب الأطباء حسين خيري، ووكيل النقابة نجوي الشافعي، والأمين العام أسامة عبد الحي الأمين، غداً إلي محكمة مجلس الدولة ببورسعيد لحضور الجلسة الخاصة بالتصالح علي العيادات.

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم أن الدعوة القضائية أقامتها نقابة بورسعيد بتضامن النقابة العامة تنفيذاً لقرارالجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

ونشأت أزمة التصالح على العيادات عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004، وبالتالى الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة، حسب البيان.