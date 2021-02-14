 الكويت تسجل 5 وفيات جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ1000 - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 5 وفيات جديدة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ1000

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 7:42 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177 ألفًا و701 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأحد، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1003.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 765 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 166 ألفًا و19.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 2 مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 109 ملايين إصابة.

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