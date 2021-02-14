الاتحاد يهزم النجوم بصعوبة ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

حسم الاتحاد السكندري تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز الصعب على حساب ضيفه النجوم.

وحقق الاتحاد فوزًا صعبًا على فريق النجوم، أحد فرق الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1، بعدما استمر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور الـ32.

تقدم الاتحاد مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، خالد قمر، قبل أن يتعادل النجوم في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وفي الوقت القاتل نجح الاتحاد في تسجيل هدف الفوز، بعدما نجح كريم الديب في تنفيذ ركلة جزاء ثانية للاتحاد في الدقيقة 88.

ويلتقي الاتحاد في دور الـ16 فريق وادي دجلة، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي.