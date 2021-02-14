نيوزيلندا تعلن العثور على بؤرة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، العثور على بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أراضيها، حيث سجلت إصابة عائلة من 3 أفراد بالفيروس، بينهم امرأة تعمل في شركة تموين تقدم خدمات للرحلات الجوية الدولية.

وقال وزير الصحة النيوزيلندي كريس هيبكينز -حسبما ذكر "راديو فرنسا الدولي" اليوم الأحد- إنه توجد إصابات جديدة ونشِطة، مشيرا إلى أن مصدر الإصابات لم يتم تحديده بعد.

وأضاف أنه لا يزال هناك جزء مفقود من اللغز، لافتا إلى أن السلطات الصحية تعمل أيضا على تحديد ما إذا كانت هناك إصابات أخرى بكوفيد-19 في مكان آخر في المجتمع وما إذا كانت تنتشر، موضحا أنه ليست هناك حاجة فوريّة لفرض قيود جديدة.