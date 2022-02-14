قصة مسنة أوكرانية تتدرب على حمل السلاح تحسبا لأي هجوم روسي

تصدرت صورة جدة أوكرانية تبلغ من العمر 79 عاما مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل السلاح في تدريب مدني على القتال في حال حدوث أي هجمات من روسيا على أوكرانيا.



تعود هذه الصورة إلى فالنتينا كونستانتينوفسكا، والتقطت أمس الأحد، عندما تدرب الحرس الوطني للبلاد في ماريوبول شرق أوكرانيا، على حمل بندقية من طراز AK-47، وهي واحدة من التدريبات العديدة التي يقوم بها الحرس الوطني لتجهيز المدنيين لمواجهة أي هجمات روسية، حسبما ذكر موقع "ديلي ميل".



بعدما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، وصف الأوكرانيون فالنتينا بالبطلة، لمشاركتها في التدريبات وهي في هذا العمر.



وقالت كونستانتينوفسكا، لمراسل شبكة إن بي سي أمس، "والدتك كانت ستفعل ذلك أيضا وكانت ستحمل السلاح للدفاع عن بلادها، فأصبحت جاهزة للتصويب على أي شخص يهاجمني، وسأدافع عن أولادي ومنزلي ومدينتي".



"لا أريد فقدان أيا منهم، وبالرغم من أنني أصبحت جاهزة للدفاع عن نفسي وعائلتي، إلا أنني لن أكون جندية جيدة أستطيع مساعدة الجيش، فجسدي لا يقوى على ذلك، والسلاح ثقيل جدا"، وفق السيدة الأوكرانية.



فالنتينا ليست السيدة الوحيدة التي قالت إنها ستدافع عن نفسها وبلادها ضد أي هجمة روسية مرتقبة، بل أعلنت القناصة الأوكرانية أولينا بيلوزرسكا التي تبلغ من العمر 42 عاما، أنها ستصبح في الصفوف الأولى للجيش خلال ساعات من حدوث أي غزو على أوكرانيا.



وأكدت أولينا التي ينسب إليها ما لا يقل عن 10 عمليات قتل مؤكدة في خنادق دونباس وهي جزء من سلاح مشاة البحرية الأوكراني، على أنها لن يهمها من تقتل أو تجرح في المعركة.



وأوضحت أن "العدو عندما يأت إليها ليقتلها لن يفكر فيما إذا كان لديها زوج وأطفال وأبوين سيشردون إذا قتلها، فلماذا ستهتم هي بحال عائلته إذا قتلته؟".



وتقول الولايات المتحدة إنه تم حشد 130 ألف جندي في الأراضي الروسية بالقرب من الحدود، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.



وفي الأيام الأخيرة قال مسؤولون أمريكيون كبار إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى احتمال أن تكون روسيا تخطط لغزو أوكرانيا "في أي وقت" بما في ذلك قبل انتهاء الأولمبياد الشتوية في 20 فبراير الحالي.



غير أن روسيا تنفي ذلك.