مذيع بـ« سي إن إن»: مصر تعد دولة محورية في مجال توزيع الطاقة في منطقة البحر المتوسط

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة حوارية حول (وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادًا لقمة المناخ "كوب 27")، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة.

وأدار الجلسة جون دفتريوس المذيع بقناة (سي إن إن) وذلك بمشاركة كل من جبرايل مباجا وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية، وتيميبري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا، وأماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي بداية الجلسة، قال جون دفتريوس إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ومعرض (إيجبس 2022) يعد أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أن مصر تعد دولة محورية في مجال توزيع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وأوضح دفتريوس أن مؤتمر الأطراف الـ 27 الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري سيركز على التحديات التي تواجه مجال الطاقة وكيفية الحصول على الطاقة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة.

يأتي ذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.