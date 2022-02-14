السعودية: القصاص من مصري قتل آخر طعنا بسكين في جدة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بحق حسن شحات عبدالحق أحمد (مصري الجنسية)؛ لإقدامه على قتل سعيد إبراهيم مصطفى علي (مصري الجنسية)، بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

ووفقا للبيان، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.