القاهرة تنتهي من إزالة بني هلال العشوائية بتسكين 618 أسرة في الأسمرات

كشفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن الانتهاء من إزالة وتسكين سكان منطقة بني هلال وشارع حسن الأنور الواقعة بنطاق حي مصر القديمة؛ لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الدولة في هذا النطاق بجانب المناطق المحيطة بمشروع تلال الفسطاط.

وأوضحت أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة التي تشهدها البلاد للقضاء على العشوائيات والارتقاء بالمواطن المصري ونقله لمجتمع آمن متحضر يتمتع فيه بكافة الخدمات ونقله لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء تطوير المنطقة الأثرية بمحيط سور مجرى العيون.

وقال عبد المنعم، في بيان اليوم الاثنين، إن أعمال إزالات منطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون تضمنت ١٦٤ عقارا بإجمالي ٦١٨ أسرة تم تسكينهم بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة، علاوة على إزالة ٦ محلات أسواق تم تعويضهم في إطار تفعيل دور الدولة المصرية؛ لتوفير حياة كريمة بجانب القيام بأعمال رفع انقاض وتراكمات الهدم والقمامة التي شوهت المظهر الحضاري لهذا الأثر العظيم.

وأكدت عبدالمنعم، على متابعتها على مدار الشهور الماضية من خلال الاجتماعات المكثفة وزياراتها الميدانية مراحل أعمال الإزالة بمنطقة بني هلال بجوار سور مجرى العيون بحي مصر القديمة من خلال التنسيق الشامل والتعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية، والمتابعة الميدانية والقيادات الشرطية حتى تم الانتهاء من أعمال الإزالات.

وأضافت أن هذه المجهودات لم تقتصر على متابعة أعمال الهدم و الإزالات والتي كانت تجري على قدم وساق بل التأكد من تسكين جميع الأسر المستحقة من خلال لجان تم عقدها في موقع الإزالات لتحقيق عدالة التسكين واستقبال التظلمات والبت فيها حتى مرحلة التسكين بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الخطة الحضارية والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة.