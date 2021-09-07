وزيرة الخارجية الألمانية تواصل الرهان على الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية

واصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرهان على الدبلوماسية في تهدئة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وقبل توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا وروسيا، تحدثت الوزيرة في تصريحات لشبكة "إيه آرد دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الأحد عن "وضع خطير للغاية"، مضيفة في المقابل أنه لا يوجد بوادر على "أن النزاع الحربي محتوم".

وأكدت بيربوك أن عرض إجراء محادثات "لضمان السلام في أوروبا على نحو مشترك" سيظل ساريا في جميع الأوقات، مضيفة أن المستشار سيؤكد ذلك خلال جولته، وقالت: "نريد أن نتحدث إليكم، يا روسيا، حول رغبتنا في أن نعيش معا بسلام".

ويتوجه شولتس اليوم الاثنين إلى أوكرانيا، حيث سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسط تحذيرات من حرب وشيكة يتردد أن روسيا ستشنها على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتعهد شولتس بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لأوكرانيا خلال الزيارة. ويقدر حجم التدفقات الألمانية إلى أوكرانيا منذ بدء الصراع عام 2014 بالفعل بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار).

وبعد زيارته إلى كييف، من المتوقع أن يعود شولتس إلى برلين لبضع ساعات مساء اليوم، قبل أن يغادر مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح غد إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.