أردوغان يغادر إلى الإمارات في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، متوجها إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

وتعتزم تركيا والإمارات التوقيع خلال الزيارة على 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المخطط له أن يحضر أردوغان وبن زايد مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن شأن هذه الاتفاقيات تعزيز الأجواء الإيجابية في العلاقات التركية الإماراتية.

وتشمل الاتفاقيات، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وتضم أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ومن ضمن الاتفاقيات مذكرات تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والتقنيات المتقدمة والصحة والثقافة والشباب وإدارة الكوارث والطوارئ والأرصاد الجوية.

وتأتي زيارة أردوغان للإمارات العربية فى ظل معاناة الاقتصاد التركى من مشاكل، حيث بلغ التضخم 69ر48% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 20 عاما، بعد ارتفاع الأسعار الذي شمل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم الطرق في بداية هذا العام

ودفع معدل التضخم المرتفع العديد من العاملين في تركيا إلى النزول إلى الشوارع للتظاهر ، حيث أنه يلغي فعليا الاستفادة من زيادة بنسبة 50% تقريبا في الحد الأدنى للأجور.

كما أنهت الليرة التركية العام الماضي بتراجع تزيد نسبته على 40% مقارنة بمستواها في العام السابق، في حين خسر مستثمرو السندات التركية حوالي 5% من قيمة استثماراتهم في 2021.