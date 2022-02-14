 زيلينسكي يؤكد تمسكه بطموحات أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو - بوابة الشروق
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زيلينسكي يؤكد تمسكه بطموحات أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 7:36 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 7:36 م

دافع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن خطط انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن عضوية الحلف الدفاعي ستجعل البلاد تشعر بأمن أكثر.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف: "للأسف، ليس كل شيء يعتمد علينا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن حقيقة السعى للحصول على عضوية حلف الناتو منصوص عليها في الدستور الوطني.

وتابع "متى سنحصل على العضوية، لا أحد يعرف، ليس حتى أعضاء الناتو.. يجب أن نستمر في المسار الذي اخترناه".

وكان شولتس قد ذكر في وقت سابق أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو "ليس مدرجا عمليا على الأجندة"، على الرغم مما تلمح إليه روسيا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.

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