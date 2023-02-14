الفلبين تحتج على «الأعمال العدوانية» الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

احتجت الفلبين، اليوم الثلاثاء، على الأعمال العدوانية الصينية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، حيث وجه خفر السواحل الصيني ضوء ليزر عسكريا باتجاه سفينة فلبينية، ما أدى إلى إصابة بعض أفراد طاقمها بالعمى بشكل مؤقت.



وأدانت وزارة الخارجية الفلبينية، في الاحتجاج الدبلوماسي الذي قدمته للسفارة الصينية في مانيلا، "التظليل والمضايقة والمناورات الخطيرة وتوجيه ضوء الليزر العسكري وتحديات اللاسلكي غير القانونية" التي حدثت في السادس من فبراير الجاري.



وأضافت الوزارة، أن تصرفات سفينة خفر السواحل الصينية 5205، شكلت تهديدا لسيادة وأمن الفلبين كدولة، وانتهكت حقوقها السيادية وولايتها على منطقتها الاقتصادية الحصرية.



وكانت سفينة "بي آر بي مالاباسكوا"، التابعة لخفر السواحل الفلبيني ترافق سفينة تابعة للبحرية الفلبينية، تحمل المواد الغذائية والإمدادات والأفراد الجدد إلى سفينة كانت عالقة في منطقة سكند توماس شول عندما وقع الحادث.



وقال خفر السواحل، إنه تم إجبار السفينة على الابتعاد عن المنطقة، ولم يتضح ما إذا كانت مهمة إعادة الإمداد قد اكتملت.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية ما تيريسيتا دازا، أن الأعمال العدوانية الصينية مقلقة ومخيبة للآمال.



وأضافت، أن الحادث وقع بعد شهر من زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور لبكين.



وأوضحت دازا، أنه خلال زيارة يناير الماضي، اتفق ماركوس جونيور والرئيس الصيني شي جين بينج، على إدارة الخلافات البحرية من خلال الدبلوماسية والحوار، وعدم اللجوء إلى القوة والترهيب.



وهناك نزاع إقليمي بين الفلبين والصين بسبب المطالبات المتداخلة في بحر الصين الجنوبي، حيث استولت بكين على مناطق وبنت جزرا اصطناعية مزودة بمنشآت ذات قدرات عسكرية.



وتجاهلت بكين حكما صدر عام 2016 عن محكمة تحكيم دولية، يقضي بأنه لا يوجد لها أساس قانوني أو تاريخي لمطالباتها التوسعية في المنطقة، وصدر الحكم بشأن قضية رفعتها الفلبين.



ولدى فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا مطالبات متداخلة بالنسبة للمنطقة، والتي يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية.