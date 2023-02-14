منظمة دولية: 26 مليون يحتاجون مساعدات جراء زلزالي تركيا وسوريا

تدعو منظمة الصحة العالمية الآن، لدى تواصل ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية، إلى مساعدات شاملة للناجين.



وبعد مرور أكثر من أسبوع على كارثة الزلزالين المدمرين ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 40 ألف قتيل، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الثلاثاء، ويشك عمال الإنقاذ في أن آلافا أخرى من الجثث ما زالت مدفونة تحت الأنقاض.



وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة إلى 50 ألف قتيل، وقد أصبح من المستبعد بشكل متزايد العثور على أي ناجين.



من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وفقا للأناضول، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 35 ألفا و418 قتيلا في تركيا فقط، وكانت أحدث حصيلة في سوريا قد بلغت 5900 قتيل.



وسجلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، حتى الآن أكثر من 2400 هزة ارتدادية.



وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوجه: "إننا نشهد أقوى كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية منذ قرن، وما زلنا نعرف عن قوتها، ولم تتسن معرفة تكلفتها الحقيقية بعد".



وذكر كلوجه، من لندن خلال مؤتمر عبر الإنترنت، أن الحاجة إلى المساعدات ضخمة وتتزايد كل ساعة، موضحًا أن نحو 26 مليون شخص في الدولتين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.



وقال كلوجه: "حان الوقت ليظهر المجتمع الدولي نفس السخاء الذي أظهرته تركيا لأمم أخرى على مستوى العالم عبر السنوات"، مشيرا إلى أن البلاد تستضيف حاليا أكبر عدد من اللاجئين في العالم.



وفيما يزيد قليلا عن أسبوع، وتحديدا في الساعات الأولى من يوم الإثنين 6 فبراير الجاري، وقع الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد ساعات، تبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة.



وتشير تقديرات إلى فقدان حوالي مليون شخص منازلهم في تركيا.



وبحسب السلطات هناك نحو 80 ألف شخص في المستشفيات.



وذكر كلوجه أن ذلك يضع عبئا ثقيلا على كاهل النظام الصحي الذي لحقت به أضرار شديدة جراء الزلزال.



وأعرب عن قلقه المتزايد بشأن المشكلات الصحية الجديدة المرتبطة بالطقس البارد والنظافة الصحية والصرف الصحي وتفشي الأمراض المعدية، في ظل مواجهة الفئات الضعيفة المعرضة للمخاطر بصورة خاصة".



وقال متحدثا للضحايا: "إن معاناتكم هائلة، وألمكم كبير، إن منظمة الصحة العالمية تقف معكم في ساعة احتياجكم ودوما".