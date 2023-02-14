مستشارة قانونية ببريطانيا: نأمل في جمع 100 ألف توقيع لاستعادة الآثار المصرية

أكدت المستشارة جيهان الحسيني، المستشارة القانونية ببريطانية من أصل مصري، أن لديها أملا لوصول التوقيعات على عريضة قدمتها للبرلمان، لـ100 ألف توقيع لعودة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، والتي وصلت لـ100 قطعة آثرية مصرية.

وأوضحت «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أننا الآن في مرحلة انتظار وصول التوقيعات على العريضة لـ100 ألف توقيع ليكون هناك تحرك على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن هناك بريطانيين ومسئولين يدعمون هذا التحرك، مع اتخاذ بعض الخطوات القانونية التي تدعم عودة الآثار المصرية مرة أخرى، ووصلت التوقيعات لـ2603 توقيعا، حيث قدمت عريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الاثارة المصرية إلى مصر.