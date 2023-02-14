رئيسة مولدوفا تتهم روسيا بالتخطيط لتنفيذ إنقلاب في بلادها

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن جهاز المخابرات في كييف كشف عن خطة روسية لتدمير مولدوفا.

و تكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة للتعامل مع تدفق اللاجئين من أوكرانيا والتوترات مع ترانسنيستريا ، المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو حيث يتمركز فيها حوالي 1500 جندي روسي.

وتعتمد مولدوفا التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق على الغاز الروسي. فقد عانت من انقطاع التيار الكهربائي العام الماضي بالتزامن مع هجمات روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وزعمت الرئيسة ساندو أن روسيا كانت تخطط لاستخدام "مخربين لهم خبرة عسكرية ، متخفين بملابس مدنية ، للقيام بأعمال عنف ، وشن هجمات على مؤسسات الدولة وأخذ رهائن".

وقالت في مؤتمر صحفي إن المؤامرة شملت وصول مواطنين من روسيا والجبل الأسود وبيلاروسيا وصربيا إلى مولدوفا.

وحثت برلمان مولدوفا على تبني قوانين تمنح جهاز المخابرات والأمن في البلاد والنيابة العامة "الوسائل الضرورية لمواجهة التهديدات للأمن القومي بشكل أكثر فعالية".

وأضافت أن "محاولات الكرملين لنشر العنف في بلادنا ستفشل".

ولكتلة المعارضة الاشتراكية والشيوعية الرئيسية في مولدوفا روابط قوية مع موسكو.

وكان سلف الرئيسة ساندو، إيغور دودون الذي حكم من 2016 إلى 2020 ، قد عمل على توثيق علاقات بلاده مع روسيا.

وأقامت مولدوفا شراكة أعمق مع رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.