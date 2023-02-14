العماء يوضحون سبب التراجع المفاجئ لمياه بحر مرمرة 20 مترا عن الشاطئ بعد زلزال تركيا (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين صورا ومقاطع فيديو تظهر انخفاضا ملموسا لمنسوب المياه في بحر مرمرة بالقرب من مدينة اسطنبول.

وتشير البيانات إلى أن منسوب المياه تراجع بمقدار ما بين 15 و20 مترا في منطقة أفجيلار.

وطمأن العلماء الرأي العام بأن الظاهرة لا علاقة لها بالأنشطة الزلزالية، بل إنها مرتبطة بتقلبات الضغط الجوي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض تركيا لزلزال مدمر بقوة نحو 7.7 درجة بمقياس ريختر، ضرب مناطق جنوب وجنوب شرقي البلاد، إضافة إلى شمالي سوريا والهزات الارتدادية في بعد الدول المجاورة، وأسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص في تركيا لوحدها.