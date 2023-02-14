كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يعقدان جولة جديدة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة، في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع ، حسبما ذكرت وزارة التجارة في سول اليوم الثلاثاء.

وستُعقد الجولة السابعة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إن الجانبين سيناقشان مختلف القضايا ، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات ، وسبل تحسين ظروف التجارة ، والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية.

واستأنفت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العام الماضي بعد توقف دام 13 عاما، حيث عقدت الجلسة الأخيرة في سول في تشرين الأول/أكتوبر.

واتفق الجانبان على الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري في عام 2007 وعقدا ثلاث جولات من المحادثات بين عامي 2008 و2009. لكن مفاوضاتهما توقفت في عام 2010.

وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 6ر46 مليار دولار في عام 2020، وفقا للبيانات الحكومية.