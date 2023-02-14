استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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استشهد فتى فلسطيني، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي شن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأن فتى (17 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها فجر اليوم خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم الفارعة للاجئين جنوب طوباس.

وأوضحت الوزارة أن الفتى كان أصيب بالرصاص الحي في الرأس.

يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات تركزت في جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وتخللها اقتحام منازل سكنية تم تفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وأعلن الجيش أن قواته اعتقلت 23 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، فيما تعرضت قوات له لإطلاق نار في جنين دون وقوع إصابات.

وأعلنت مصادر طبية الليلة الماضية إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخرين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس.