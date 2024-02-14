كارمن سليمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب كنا في مكان

طرحت كارمن سليمان، كليب "كنا في مكان"، منذ قليل، عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

كما استخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.