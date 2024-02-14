اتحاد الكرة: حازم وبركات سيتواجدان في مؤتمر تقديم حسام حسن

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أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع أعضاء المجلس يدعمان تواجد حسام وإبراهيم حسن، في قيادة منتخب مصر، بما فيهم الثنائي حازم إمام ومحمد بركات.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات عبر قناة الشمس: "المجلس بالكامل على قلب رجل واحد، فمنذ عودة حازم إمام وخالد الدرندلي من السفر وهما في وعكة صحية".

وأضاف: "حازم إمام ومحمد بركات تواصلا مع حسام وإبراهيم، والجميع سيتواجد في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد غدًا الخميس".

وأتم إيهاب الكومي تصريحاته قائلًا: "سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل عقد حسام حسن في المؤتمر الصحفي غدًا الخميس".

ويعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس لتقديم حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.