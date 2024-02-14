 آل الشيخ: الاتفاق مع وزارة الثقافة على عدة فعاليات.. ونتطلع لمشاركة قوية في مهرجان العلمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آل الشيخ: الاتفاق مع وزارة الثقافة على عدة فعاليات.. ونتطلع لمشاركة قوية في مهرجان العلمين

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:56 م

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، إنه جرى الاتفاق مع وزارة الثقافة على تنظيم بعض المشروعات والفعاليات والعروض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تنظيم عشر حفلات غنائية من مواهب الأوبرا، بجانب عروض باليه وحفلات موسيقية مع الموسيقار عمر خيرت، فضلا عن ثلاث مسرحيات من المسرح القومي.

ولفت إلى إجراء مناقشات مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الانخراط في آفاق استثمارية كبيرة في الفترة المقبلة.

كما أبدى آل الشيخ، تطلعه للمشاركة بقوة في الدورة المقبلة من مهرجان العلمين، عبر تنظيم فعاليات فنية أكثر من ليلة من ليالي المهرجان.


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