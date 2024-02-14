قطر تستضيف كأس العرب في 2025

كشف حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن استضافة قطر لبطولة كأس العرب المقبلة في ديسمبر 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته العاصمة الدوحة في استضافة النسخة الماضية من البطولة عام 2021 والتي كانت بمثابة بروفة لكأس العالم 2022.

وقال الشيخ حمد في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء "أبدينا رغبتنا في استضافة البطولة، ونحن في انتظار الترتيبات النهائية للإعلان الرسمي عن استضافة قطر لبطولة كأس العرب، والتي تحدد لها أواخر العام المقبل في ظل رغبة قطر استضافة البطولة في نسختها الثانية بشكلها الجديد.

وأضاف أن قطر تريد إقامة كأس العرب عام 2025 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإنجاحها بشكل كبير، كما كان عليه الأمر قبل المونديال الماضي. وحول موعد انطلاق بطولة كاس الخليج العربي المقبل والذي تحدد موعده في ديسمبر 2024 في الكويت، أشار رئيس الشيخ حمد لاكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة الخليجية في دولة الكويت التي تستحق كل الدعم.

وأكد حمد، الذي يشغل أيضا نائب منصب رئيس الاتحاد العربي ووزير الرياضة والشباب في قطر رئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، أن دولة قطر قادرة على تنظيم الأولمبياد "لأنها تنظم بطولات عالمية بشكل متزامن ولا يلاحظ أي ضغط على منشآتها الرياضية أو بنياتها التحتية وهو ما يمنحها القدرة على التنظيم".

وأتم "المنشآت الرياضية للدولة لعبت دورا كبيرا في نجاح البطولة الآسيوية ،التي شهدت حضورا جماهيريا قياسيا إضافة لوصول منتخبات ذات جماهيرية كبيرة للأدوار النهائية، مما أضفى زخما واضحا على هذه النسخة من البطولة".