لافتة سفارة فلسطين تعلو مبنى بعثتها الدبلوماسية بلندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، تعليق لافتة "سفارة دولة فلسطين" على مبنى البعثة الفلسطينية، وذلك في أعقاب اعتراف بريطانيا رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر الماضي.

وفي هذا الإطار، أقيمت مراسم أمام مبنى البعثة الفلسطينية بلندن، بحضور أليستير هاريسون، رئيس البروتوكول الدبلوماسي للملك تشارلز الثالث، والسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب ومناصري القضية الفلسطينية.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال هاريسون إن تحول بعثة الممثلية الفلسطينية في لندن إلى سفارة "مؤشر على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة".

من جهته، شدد زملط على أن حصول المبنى على صفة دبلوماسية كاملة هو "ثمرة جهد استمر مئة عام".

وأشار زملط إلى أن "الفلسطينيين يستحقون دولة".

وأضاف أن السفارة تمثل "دليلا على أن هويتنا لا يمكن تجاهلها، وأن وجودنا لا يمكن محوه، وأن حياتنا لا يمكن التقليل من قيمتها".

المراسم شهدت كذلك كلمة ألقاها الطفل الفلسطيني عبيدة (14 عاما)، والذي جرى إجلاؤه من غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة.

وقال عبيدة إنه يفكر "كل يوم بالأطفال العالقين في غزة، والمصابين، والذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، والذين فقدوا الأمل، وتغيّرت حياتهم إلى الأبد".

وأعرب عن شعوره بالخجل "لأنني أتلقى العلاج هنا، بينما يعاني كثيرون منهم في غزة".

وفي ختام المراسم، استبدل زملط لوحة "بعثة التمثيل" على واجهة المبنى بلافتة "السفارة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 21 سبتمبر اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ليرفع في اليوم التالي علم دولة فلسطين على مبنى بعثتها الدبلوماسية في لندن.