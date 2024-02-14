 بتهمة ارتكاب إبادة.. هيئة المحامين بتونس: سنودع شكوى ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بتهمة ارتكاب إبادة.. هيئة المحامين بتونس: سنودع شكوى ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:30 م
أعلنت هيئة المحامين في تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستودع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، بأنه سيودع الشكوى مع أعضاء اللجنة القانونية للهيئة، في مقر المحكمة بلاهاي يوم 20 فبراير الجاري.

وشهدت العاصمة أمس الأول الاثنين، احتجاجا ضد القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شهيد أغلبهم من المدنيين والنساء والأطفال.

كما حذرت الاحتجاجات من عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح.

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