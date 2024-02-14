حذر الإعلامي محمد علي خير، من التعامل مع حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (العامة والشخصية)، مؤكدا على أنها تعرضت للقرصنة والاختراق من هاكرز أمس الاثنين، ولا يزال يعمل على استعادتها حتى الآن.

ولم ينشر محمد علي خير عبر صفحته العامة أو حسابه الشخصي أي منشورات خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ تم الإعلان عن تعرضها للاختراق.

كان الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن الإعلامي محمد علي خير، تواصل معه هاتفيا، وأخبره بأن صفحتيه العامة والشخصية تعرضتا للسرقة، ويرجو من الجميع الانتباه لذلك وعدم التعامل مع الصفحة لحين استرجاعها.