يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، ويرى البعض أن العمر هو عامل مهم في الحب والزواج، إلا أن العديد من النجوم قرروا أن يرفعوا شعار "الحب يبدأ بعد الستين"، ليثبتوا أن العمر مجرد رقم، وأنهم من الممكن أن يكملوا أو يبدأوا حياتهم في أي وقت.

الحب مفتاح الفرج

أثار زواج الفنان محمود عامر للمرة الثانية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه نشر صورًا ومقاطع فيديو من فرحه و"زفته"، ومقاطع أخرى وهو يرقص "سلوو" مع عروسه التي تصغره بما يقرب من 30 عامًا وهو يقترب من إتمام عامه الـ70، وانقسمت التعليقات على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، وبعضهم تعاملوا مع الحدث بسخرية، وآخرون رأوا أن الحب يبدأ بعد الستين.

بدأت قصة الحب بين عامر وزوجته رشا فرج الطبيبة النفسية، بنظرات العيون، بعدما ذهب إليها كمريض يحكي لها مشاكله، إلى أن وقع في حبها، والذي أكد أن فرق السن بينهما لم يكن عائقًا تمامًا.

ويأتي زواج عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، في ظل الخلافات التي وقعت بينهما، واكتفى هو بإعلان الطلاق وقتها قائلا إنه أصبح "سينجل"، ويقضي الآن شهر العسل مع زوجته الجديدة في الغردقة، ليعود بعد رحلة شهر العسل لممارسة حياته الفنية.

أشهر عازب رفع الراية البيضاء

وبعد سنوات من العزوبية، رفع المخرج عمر عبدالعزيز في عامه السبعين الراية البيضاء، وعقد قرانه على أماني صفوت في حفل صغير بحضور عدد من أصدقاء العروسين من نجوم الوسط الفني والاجتماعي، ومنهم إلهام شاهين وميرفت أمين ولبلبة والمخرج محمد عبدالعزيز، وبهذا يكون عمر هو أول عريس في الوسط الفني لعام 2024.

لو تؤمر قلبي

وكان الفنان سامح الصريحي الذي تخطى الـ70 من عمره، أعلن عن زواجه بالمطربة حنان، وأثار زواجهما في البداية بعض التساؤلات عبر السوشيال ميديا، إلا أن الأمر لم يمكث طويلًا، وبدأ الجمهور في تهنئتهم خاصة بعدما ظهر الزوجان مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".