تعهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتوفير أي كميات مطلوبة من السكر للمواطنين في قنا، مؤكدا أننا استطعنا توصيل كميات كبيرة في القرى والنجوع في عموم مراكز المحافظة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة، موجها كلامه لنواب قنا قائلا: "أي نائب محتاج أي كمية من السكر في أي قرية سنوفرها فورا بالتعاون مع مديرية التموين بقنا".

وأضاف أشرف الداودي خلال اجتماع لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، أن المحافظة وزعت 500 طن على المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات، منوها إلى أن الأزمة سببها ظواهر سلبية من المواطنين، وقد رصدنا عدة تجاوزات سببها جشع من التجار وظواهر غير طبيعيه من المواطنين وقررت تكليف المحافظة مع إدارة التموين في توزيع جميع الكميات المطلوبه بقنا.

من جهته أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، أن هناك إجراءات صارمة أقرها محافظة اللواء أشرف الداودي لضمان عدالة التوزيع السلع الغذائيه وعلي رأسها سلعة السكر للمواطنين بالقرى والنجوع بمراكز قنا.

وأوضح وكيل تموين قنا أن المحافظ وفر جميع احتياجات المحافظة من السكر، وهناك متابعة يومية مع شكاوى المواطنين وأمر المحافظ عربات متنقلة بجانب المنافذ تقوم بتوزيع السكر بمراقبة التموين.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن محافظة قنا من أقل المحافظات التي وجدت بها شكاوى نقص السكر بفضل استراتيجية المحافظ في ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات المواطنين وأن القادم أفضل، وهناك خطط توزيع اعتمدتها المحافظة سيتم التوزيع من خلالها، في الأيام المقبلة قبيل الشهر الفضيل.