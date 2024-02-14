جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 5 أهداف لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لخمسة أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان.

وحسب القناة الـ14 الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال إن قواته الجوية هاجمت أكثر من 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" في الجنوب اللبناني، ردا على سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وتحدث جيش الاحتلال، عن هجومه على سلسلة أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في مناطق جبل البريج وكفر حونة وكفر دونين وعدشيت والصوانة، فضلا عن مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية في عدة مناطق على أرض لبنان، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق من اليوم، سقطت صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وسقطت عشرة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.