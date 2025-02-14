نيمار يسعى للعودة لبرشلونة

كشف تقرير إسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل، عن رغبة البرازيلي نيمار جونيور في العودة مجددا لصفوف برشلونة، خلال صيف 2025.

وكان نيمار قد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي، وعاد إلى ناديه السابق سانتوس البرازيلي، بعقد لمدة 6 أشهر، بعدما وافق على خفض راتبه بشكل كبير.

ووفقا لإذاعة «كادينا سير»، لا ينوي نيمار البقاء في سانتوس، ويسعى للعودة إلى الكرة الأوروبية، ووجهته المثالية ستكون برشلونة.

أضافت الإذاعة الإسبانية، أن نيمار يأمل خلال فترته القصيرة مع سانتوس، أن يثبت للأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك برشلونة، أنه لا يزال قادرا على المنافسة على أعلى المستويات.

ويطمح نيمار لتعزيز فرصه، في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026.