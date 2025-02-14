 نيمار يسعى للعودة لبرشلونة - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 5:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نيمار يسعى للعودة لبرشلونة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:35 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:35 م

كشف تقرير إسباني، عن مفاجأة من العيار الثقيل، عن رغبة البرازيلي نيمار جونيور في العودة مجددا لصفوف برشلونة، خلال صيف 2025.

وكان نيمار قد فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي، وعاد إلى ناديه السابق سانتوس البرازيلي، بعقد لمدة 6 أشهر، بعدما وافق على خفض راتبه بشكل كبير.

ووفقا لإذاعة «كادينا سير»، لا ينوي نيمار البقاء في سانتوس، ويسعى للعودة إلى الكرة الأوروبية، ووجهته المثالية ستكون برشلونة.

أضافت الإذاعة الإسبانية، أن نيمار يأمل خلال فترته القصيرة مع سانتوس، أن يثبت للأندية الكبرى في أوروبا، بما في ذلك برشلونة، أنه لا يزال قادرا على المنافسة على أعلى المستويات.

ويطمح نيمار لتعزيز فرصه، في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك