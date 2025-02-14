الشرطة الإيطالية تضبط أكثر من 80 كيلوجراما من الكوكايين قرب نابولي

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية(أنسا)، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيطالية ضبطت أكثر من 80 كيلوجراما من الكوكايين في شاحنة بالقرب من نابولي.

وأضافت الوكالة أن قوات الدرك الوطني الإيطالية(كارابنييري) ألقت القبض على رجل - 33 عاما، وآخر - 47 عاما، أثناء نقل 7ر81 كيلوجراما من الكوكايين مقسم على 70 جزءا من الشاحنة إلى شاحنة أصغر في إحدى ضواحي شمال المدينة.

وتقدر القيمة السوقية للمخدرات بحوالي 10 ملايين يورو(5ر10 مليون دولار).

ونقلت وكالة أنسا عن قوات الدرك الوطني الإيطالية قولها إن هذه العملية كانت بمثابة ضربة كبيرة للجريمة المنظمة.