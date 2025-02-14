مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

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لفظ 3 أطفال، بينهم شقيقان، أنفاسهم الأخيرة؛ إثر سقوطهم غرقى داخل حوض مياه بقرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع كل من: محمد أحمد أمين، 10 أعوام، وشقيقه محمود، 5 أعوام، وابن عمومتهم عمر أحمد الجارحي، 7 أعوام؛ إثر سقوطهم غرقى داخل حوض مياه بقرية العدلية بمركز بلبيس.

تبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أبناء عاملين من محافظة سوهاج، والذين يعملون بجمعية بمزرعة بناحية جمعية العدلية بمركز بلبيس، وأنهم كانوا يلعبون داخل حوض مياه مخصص لماكينة ري بناحية أراضي الجمعية العدلية بقرية العدلية بمركز بلبيس، فانزلقت أقدامهم وسقطوا في الحوض ليفارقوا الحياة غرقا.

جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.