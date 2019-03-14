وزير التغير المناخي النيوزيلندي يتعرض لهجوم أثناء سيره إلى البرلمان

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، إن الزعيم المشارك لحزب الخضر، جيمس شو، تعرض لهجوم اليوم الخميس، أثناء سيره إلى البرلمان.

وأضافت أردرن للصحفيين: "لقد تم إبلاغي هذا الصباح بأن جيمس شو تعرض لهجوم وهو في طريقه للعمل في هجوم غير مبرر".

وأوضحت أن شو (46 عاما) الذي يشغل منصب وزير التغير المناخي، على ما يرام لكنه دخل المستشفى لإجراء فحص احترازي.

وتابعت: "لدينا بيئة في نيوزيلندا يمكن الوصول فيها إلى السياسيين، وهذا شيء يجب أن نفخر به".

وأضافت: "نحن هنا في النهاية لخدمة الشعب، لكن أحداث اليوم تظهر حقًا أننا لا نستطيع أن نأخذ ذلك كأمر مسلم به".

وأكدت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال رجل (47 عامًا) على خلفية ذلك الاعتداء.

ووصف عمدة ولينجتون، جاستين ليستر، الهجوم بأنه "سلوك شائن".

وقال: "هذا يوم حزين للديمقراطية".

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