«بوينج» تؤيد الحظر المؤقت لطيران طائرتها «737 ماكس 8» بعد حادث إثيوبيا

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" تأييدها لقرار الحظر المؤقت لطيران طائرتها طراز "بوينج 737 ماكس8"، رغم تأكيدها ثقتها في طائراتها من هذا الطراز.

ويأتي ذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية يوم الأحد الماضي.

وقال "دينس مولينبورج" الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "نؤيد هذه الخطوة الاستباقية الناجمة عن قدر كبير من الحذر" من جانب الجهات المعنية بالسلامة الجوية.

يأتي ذلك بعد قرار إدارة السلامة الجوية الأمريكية، اليوم بوقف طيران جميع طائرات الطراز "بوينج 737 ماكس 8" في الولايات المتحدة، استنادا إلى "دليل جديد" وتوافر بيانات جيدة من الأقمار الصناعية.

وأضافت الإدارة في بيان إنها اتخذت "هذا القرار نتيجة عملية جمع بيانات والوصول إلى دليل جديد تم الحصول عليه من موقع الحادث وتم تحليله اليوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حظر طيران الطائرات من هذا الطراز في بلاده، مشيرا إلى تطبيق الأمر بأثر فوري.

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إن سلامة الركاب هي الأولوية الأساسية وإن قرار وقف الطيران سيظل ساريا حتى صدور تعليمات جديدة.