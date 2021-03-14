 غدا.. فصل التيّار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. فصل التيّار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 3:31 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 3:31 م

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف فصل التيار الكهربائي عن منطقتي "ميدان المحطة" و"ميدان حارث" بمدينة بني سويف غدا الاثنين، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا وحتى 12 ظهرا؛ لإجراء أعمال صيانة لمغذي الإشارات بلوحة كهرباء الجامعة.

وأرجع القطاع - في بيان اليوم الأحد - سبب انقطاع التيار الكهربائي لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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