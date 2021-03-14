أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف فصل التيار الكهربائي عن منطقتي "ميدان المحطة" و"ميدان حارث" بمدينة بني سويف غدا الاثنين، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا وحتى 12 ظهرا؛ لإجراء أعمال صيانة لمغذي الإشارات بلوحة كهرباء الجامعة.

وأرجع القطاع - في بيان اليوم الأحد - سبب انقطاع التيار الكهربائي لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.