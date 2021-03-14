أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 86ر8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ256 ألفا و195 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 2ر1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 57ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 73 ألفا و369 حالة.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يذكر أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.